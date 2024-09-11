Музыкальный фестиваль «Энтузиастов» пройдет в Московской области

В эту субботу на территории арт-квартала «Фабрика 1830» пройдет музыкальный фестиваль «Энтузиастов», на котором состоится премьера иммерсивного спектакля «Сказки братьев Гримм». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Зрители станут непосредственными участниками действия, перемещаясь на фоне средневековых декораций. Каждый сможет столкнуться с героями сказок братьев Гримм и стать частью их истории», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спектакль подготовило творческое объединение «Дружба». Посетителей также ждут выступления музыкантов всех жанров и стилей в рамках «Музыкального феста», большой музыкальный концерт, мастер-классы по росписи футболок, фотовыставка и не только. Отметим, что мероприятие проходит при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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