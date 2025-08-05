На 68-м году жизни скончался театральный режиссер Борис Юхананов

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне обострения хронического заболевания.

По информации телеграм-канала, последние годы Юхананов боролся с проблемами, связанными с сердцем. В июне этого года он был госпитализирован с нарушением сердечного ритма.

За свою жизнь режиссер перенес несколько операций на сосудах, последнюю из которых врачи провели в прошлом году.

Юхананов возглавлял «Электротеатр Станиславский» с 2013 года, превратив его в одну из самых экспериментальных площадок страны. Его творческий путь начался в 1986 году, и за почти 40 лет он поставил более 100 спектаклей. Широкой публике он также известен как режиссер-постановщик культового реалити-шоу «Голод» (2003 год).

Ранее стало известно о смерти известного звукорежиссера Петра Пивоварова.