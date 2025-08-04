В Москве скончался известный звукорежиссер Петр Пивоваров

Стало известно, что на 72-м году жизни скончался умер известный российский звукорежиссер и член Союза кинематографистов Петр Пивоваров. Такая информация появилась на сайте этого объединения.

Пивоваров при Советском Союзе работал на Центральной студии документальных фильмов. Позже он перешел на журналистику, работал на телевидении, а также сотрудничал с новостными агентствами. Он занимал посты главного звукорежиссера и его заместителя на телеканале RT на протяжении 17 лет. В его активе съемки в различных горячих точках, в том числе в Чечне и Югославии. Он умер в возрасте 71 год.

Похороны Пивоварова состоятся 6 августа на Центральном кладбище города Долгопрудный, прощание с ним пройдет с 9.30 в морге Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого.

Ранее сообщалось, что на 93-м году жизни в Тбилиси скончался один из самых ярких представителей грузинского и советского кинематографа — народный артист СССР Эльдар Николаевич Шенгелая. Он был удостоен ряда наград: звания народного артиста СССР, Государственной премии, премии имени Руставели, а также стал почетным гражданином Тбилиси.