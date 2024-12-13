Названы имена обладателей премии «Золотой граммофон»

12 декабря на «ВТБ Арене» прошла церемония вручения XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Трансляция мероприятия велась на платформе «VK Видео».

В этом году обладателями престижной награды стали Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Александр Шоуа и Владимир Пресняков.

Также были отмечены и молодые таланты: группа Dabro, Ханна, Artik&Asti и другие.

Статуэтки получили и именитые звезды отечественного шоу-бизнеса, среди них Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, Дима Билан, Слава и другие.

Алсу в этом году стала обладательницей «Зеленого Граммофона». Данная награда вручается исполнителям, которые подают своим поклонникам правильный пример экологичного поведения.

Специальными номерами порадовали зрителей группа «Земляне», народные артисты РФ Григорий Лепс и Юрий Антонов.

Ранее сообщалось о том, что SHAMAN чуть не загорелся от фейерверка на «Песне года».