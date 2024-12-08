SHAMAN чуть не загорелся от фейерверка на «Песне года»

Российский исполнитель патриотического репертуара Ярослав Дронов (SHAMAN) (Ярослав Дронов) стал участником чрезвычайной ситуации на церемонии вручения музыкальной премии «Песня года», которая прошла в Москве в минувшую субботу, 7 декабря, пишет портал Super.ru .

Во время исполнения певцом финальной песни фестиваля на сцене работники режиссуры запустили фейерверк, и практически сразу крупные искры пиротехники полетели в сторону певца. Отмечается, несмотря на инцидент, SHAMAN не прекратил пение выступление.

Правда, после окончания композиции Дронов покинул сцену одним из первых. Сообщается, что не получил никаких травм.

«Алсу, Филипп Киркоров и другие артисты, которые находились на сцене, не пострадали, так как находились на безопасном расстоянии от объектов пиротехнического шоу», — пишет портал.

Ранее сообщалось, что SHAMAN стал самой обсуждаемой персоной 2024 года.