SHAMAN чуть не загорелся от фейерверка на «Песне года»
Фото: [соцсети]
Российский исполнитель патриотического репертуара Ярослав Дронов (SHAMAN) (Ярослав Дронов) стал участником чрезвычайной ситуации на церемонии вручения музыкальной премии «Песня года», которая прошла в Москве в минувшую субботу, 7 декабря, пишет портал Super.ru.
Во время исполнения певцом финальной песни фестиваля на сцене работники режиссуры запустили фейерверк, и практически сразу крупные искры пиротехники полетели в сторону певца. Отмечается, несмотря на инцидент, SHAMAN не прекратил пение выступление.
Правда, после окончания композиции Дронов покинул сцену одним из первых. Сообщается, что не получил никаких травм.
«Алсу, Филипп Киркоров и другие артисты, которые находились на сцене, не пострадали, так как находились на безопасном расстоянии от объектов пиротехнического шоу», — пишет портал.
Ранее сообщалось, что SHAMAN стал самой обсуждаемой персоной 2024 года.