«Не имею отношения к этому»: Волочкова прокомментировала приступ у экс-супруга

По ее словам, у Вдовина случился приступ, который и стал причиной больничной койки, однако сама она не имеет к этому никакого отношения. Звезда подчеркнула, что не намерена брать на себя ответственность за состояние экс-супруга.

Волочкова пояснила, что ее обвиняют в приступе якобы из-за многочисленных романов. Однако она парировала: Вдовин всегда знал, что после него у нее было много знаменитых ухажеров, поэтому ее личная жизнь не могла стать причиной его проблем со здоровьем. Более того, балерина призналась, что даже не следит за тем, как сейчас чувствует себя бывший муж, и ей это, по ее собственному признанию, не особо интересно.

Ранее нынешняя жена бизнесмена Вдовина опровергла его госпитализацию.