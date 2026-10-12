Жена бизнесмена Вдовина опровергла его госпитализацию

Елена Николаева, жена 62-летнего Игоря Вдовина, опровергла появившиеся сообщения о госпитализации бизнесмена. В разговоре с интернет-изданием «Абзац» она заявила , что ее муж не находится в больнице. В момент общения с журналистами они вместе были в театре и готовились смотреть спектакль.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Вдовина якобы экстренно доставили в одну из московских клиник с острой фибрилляцией предсердий. Утверждалось, что бизнесмен сначала находился в реанимации, а затем его перевели в обычную палату. Состояние Вдовина при этом описывали как тяжелое.

«Что значит „чувствует себя нормально“? Неправда это все. Вы чушь какую говорите! Спасибо, у меня спектакль начинается!» — сказала она.

Вдовин — бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой и отец ее единственной дочери. На момент знакомства с артисткой он был женат, имел троих детей. В 2007-м пара сыграла свадьбу, но позже Волочкова призналась, что церемония была фиктивной. Бизнесмен и балерина расстались через год после этого торжества.

Ранее Анастасия Волочкова назвала выдумкой заявления Стаса Барецкого о романе.