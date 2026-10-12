Жена бизнесмена Вдовина опровергла его госпитализацию

absatz.media: Николаева опровергла сообщения о госпитализации Игоря Вдовина

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Елена Николаева, жена 62-летнего Игоря Вдовина, опровергла появившиеся сообщения о госпитализации бизнесмена. В разговоре с интернет-изданием «Абзац» она заявила, что ее муж не находится в больнице. В момент общения с журналистами они вместе были в театре и готовились смотреть спектакль.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Вдовина якобы экстренно доставили в одну из московских клиник с острой фибрилляцией предсердий. Утверждалось, что бизнесмен сначала находился в реанимации, а затем его перевели в обычную палату. Состояние Вдовина при этом описывали как тяжелое.

«Что значит „чувствует себя нормально“? Неправда это все. Вы чушь какую говорите! Спасибо, у меня спектакль начинается!» — сказала она.

Вдовин — бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой и отец ее единственной дочери. На момент знакомства с артисткой он был женат, имел троих детей. В 2007-м пара сыграла свадьбу, но позже Волочкова призналась, что церемония была фиктивной. Бизнесмен и балерина расстались через год после этого торжества.

Ранее Анастасия Волочкова назвала выдумкой заявления Стаса Барецкого о романе.

Актуально

Читайте также

Стас Михайлов выступил во Владивостоке почти перед пустым залом

Стас Михайлов выступил во Владивостоке почти перед пустым залом

Максим Виторган избавился от двух квартир в России

Максим Виторган избавился от двух квартир в России

В Сети появилось редкое фото внука Любови Полищук

В Сети появилось редкое фото внука Любови Полищук

«Ленком» отказался продлевать контракты с популярными блогерами-актерами Андреевыми

«Ленком» отказался продлевать контракты с популярными блогерами-актерами Андреевыми

«Потихоньку держу себя, держу»: мама Соседова вышла на связь после похорон сына

«Потихоньку держу себя, держу»: мама Соседова вышла на связь после похорон сына

Лерчек призналась, что не может ходить из-за сильных болей

Лерчек призналась, что не может ходить из-за сильных болей

53-летняя жена Стаса Михайлова намекнула на его измену

53-летняя жена Стаса Михайлова намекнула на его измену

Гузеева показала необычное фото с внучкой и дочерью

Гузеева показала необычное фото с внучкой и дочерью

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель призналась, что болеет раком

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель призналась, что болеет раком

Актриса Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем

Актриса Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем

Экс-муж звезды «Женщины кошки» Холли Берри обвинил ее в издевательстве над их сыном

Экс-муж звезды «Женщины кошки» Холли Берри обвинил ее в издевательстве над их сыном

«Живи, моя Лера, вопреки всему»: Сквиччиарини трогательно обратился к Лерчек в день ее рождения

«Живи, моя Лера, вопреки всему»: Сквиччиарини трогательно обратился к Лерчек в день ее рождения

Добавьте mosregtoday.ru в избранное