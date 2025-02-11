Неизвестный мужчина подал в суд на P.Diddy за изнасилование

Мужчина инициировал судебный процесс против известного американского рэпера Шона Комбса, более узнаваемого как P.Diddy, обвиняя его в сексуальном насилии, сообщил портал TMZ.

Diddy обвиняется в нескольких преступлениях, среди которых изнасилование, сексуальные домогательства, нанесение побоев и незаконное лишение свободы.

Считается, что эти деяния имели место в период с 2000 по 2022 год в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас, во время скандальных вечеринок, проводимых Diddy.

В сентябре 2024 года Нью-Йоркский суд выдвинул против него обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и сводничестве. Diddy находится под стражей. Рэпер ожидает судебного разбирательства в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст публично поддержал рэпера P.Diddy и призвал освободить его.