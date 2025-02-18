Номинированный на «Оскар-2025» режиссер Брэди Корбет пожаловался на безденежье

Американский режиссер Брэди Корбет, получивший номинацию на премию «Оскар-2025» за свою новую картину «Бруталист», откровенно рассказал о своих финансовых трудностях. Как пишет журнал The Voice, несмотря на успех фильма и признание критиков, заработок режиссера за последние два года составил «ноль долларов».

Корбет рассказал, что вместе с супругой — актрисой и продюсером Моной Фастволд, он не получил ни одного дохода от двух последних фильмов. По словам Корбета, они живут на деньги, заработанные три года назад. Режиссер подчеркнул, что большинство его коллег также сталкиваются с аналогичными трудностями в киноиндустрии.

Корбет указал на несколько факторов, из-за которых режиссеры сталкиваются с финансовыми проблемам. В частности, он отметил высокие затраты на пресс-туры, которые необходимы для продвижения фильмов.

«Я занимаюсь продвижением моего нового фильма уже шесть месяцев и имею нулевой доход, потому что у меня просто нет времени ходить на работу. Я даже не могу сейчас взяться за писательскую и сценарную деятельность», — сказал Брэди.

Фильм «Бруталист», главную роль в котором исполнил Эдриан Броуди, дебютировал на Каннском кинофестивале в сентябре 2024 года. Картина собрала положительные отзывы как у критиков, так и у зрителей.

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