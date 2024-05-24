Новая станция для занятий сапбордингом начнет работать в Ленинском округе
Фото: [Пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»]
Станция для занятия сапбордингом (сапсерфинг) начнет работу в музее-заповеднике «Горки Ленинские» уже завтра на реке Пахра. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта и Министерстве культуры и туризма Московской области.
«До этого мы никогда не предлагали посетителям водные маршруты, только пешеходные. В этом году при подготовке проекта „Лето в Горках“ выяснилось, что этот участок реки Пахра пригоден для спасерфинга, к нему ведет удобный комфортный спуск. Весьма символично, что именно в этом месте к реке спускался Владимир Ильич Ленин во время проживания в Горках, чтобы совершать свои долгие заплывы», — отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
Отмечается, что попробовать себя в сапбординге может практически любой желающий, даже ребенок. Новичкам предлагается прогулка с инструктором. В стоимость занятия также входит обучение базовым навыкам. При этом сапбординг развивает все группы мышц, особенно плечи, руки и пресс и гарантирует массу позитивных эмоций, ярких фотографий и впечатлений.
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