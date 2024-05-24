Новая станция для занятий сапбордингом начнет работать в Ленинском округе

«До этого мы никогда не предлагали посетителям водные маршруты, только пешеходные. В этом году при подготовке проекта „Лето в Горках“ выяснилось, что этот участок реки Пахра пригоден для спасерфинга, к нему ведет удобный комфортный спуск. Весьма символично, что именно в этом месте к реке спускался Владимир Ильич Ленин во время проживания в Горках, чтобы совершать свои долгие заплывы», — отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.