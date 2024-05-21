Андрей Воробьев ознакомился с работой Еврейского культурного центра «Дружба» в Мытищах

В Мытищах появилось новое современное пространство — Еврейский культурный центр «Дружба». С его работой ознакомился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также вручил Орден «За заслуги перед Московской областью» первой степени раввину России Берлу Лазару.

«Разрешите мне вручить вам этот знак и поблагодарить за то, что на протяжении многих лет вы вместе со своими коллегами всегда находите возможность оказать поддержку, ответить на разные вопросы, сделать добрые поступки <…>. Сегодня мы в культурно-религиозном центре, который открыт во многом благодаря, вашей вовлеченности и стараниям ваших надежных друзей и партнеров», — сказал губернатор Подмосковья.

Берл Лазар, в свою очередь, поблагодарил Андрея Воробьева за Орден и открытие новых центров в регионе, а также за развитие культурных и образовательных программ.

Фото: [ Антон Чернов ]

Еврейский культурный центр «Дружба» был создан для объединения людей, реализации различных проектов, общения и духовного развития. Посетители могут узнать о культуре и традициях еврейского народа, а также увидеть уникальные экспонаты.

Площадь пространства — три тысячи квадратных метров. Пятиэтажное здание построено в форме тфилина — одного из основных элементов молитвенного облачения иудеев. Центр оснащен современной мультимедийной техникой, поэтому у посетителей есть возможность в режиме реального времени видеть онлайн-трансляцию из Иерусалима и отправить записку к Стене Плача.

Фото: [ Александра Степанова ]

В центре работают синагога, воскресный клуб, творческая мастерская, детская игровая комната. Также здесь проходят уроки Торы и изучения иврита. Кроме того, в здании центра есть соляная пещера, молельный, спортивный и концертный залы, ресторан и магазин кошерных продуктов.

Как отметил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, центр «Дружба» можно назвать точкой консолидации. Прихожанам предоставляется целый комплекс услуг.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ Александра Степанова ]

Председатель еврейской общины городского округа Мытищи Борис Гурович, в свою очередь, добавил, что этот центр важен не только для муниципалитета, но и всего севера Подмосковья.

«Мы не ограничиваем посещение центра по какому-то национальному признаку. Для всех двери открыты. Сюда может прийти любой, кто захочет участвовать в спортивных, культурных мероприятиях», — подчеркнул он.

Во время визита в Еврейский культурный центр губернатору представили музей частных коллекций, кроме того, Андрей Воробьев посетил детскую тренировку по дзюдо. Также в «Дружбе» планируется организовать занятия по пилатесу, хореографии, гимнастике, настольному теннису и шахматам.