Около тысячи жителей и гостей Подмосковья посетили фестиваль «День тыквы» в Мелихове

Порядка тысячи человек посетили праздник «День тыквы», который состоялся в музее-заповеднике «Мелихово» в городском округе Чехов в минувшую субботу. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей провели мастер-классы по валянию и декупажной живописи, подготовили музыкальную и гастрономическую программы. Посетители могли попробовать огурцы, засоленные в тыкве по рецепту чеховской семьи, научиться готовить тыквенное варенье, принять участие в конкурсе осеннего урожая и не только. Для них также организовали фотозоны и выставку-ярмарку. Отметим, что праздник провели при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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