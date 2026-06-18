Ольга Бузова с травмой сбежала из больницы ради кастинга

Телеведущая и певица Ольга Бузова, проходящая лечение после полученной травмы, снова покинула больничную палату ради работы, пишет Teleprogramma.org. На этот раз она отправилась на отбор танцоров для своего будущего шоу «Разрешаю себе».

Отмечается, что концерт запланирован на 2 октября на площадке Live Arena. Несмотря на строгие запреты врачей, певица лично оценивала кандидатов в окружении команды. Она объяснила, что не могла пропустить этот этап, потому что хочет, чтобы шоу было идеальным.

Накануне Бузова уже ненадолго покидала больницу для выступления в Государственном Кремлевском дворце. Артистку привезли на спецавтомобиле, а на сцену она выехала в инвалидной коляске. Позже певица призналась, что ей было морально тяжело сидеть в таком положении, но она не могла подвести детей, которые готовили номера под ее песни. После концерта Бузова вернулась в палату.

Ранее сообщалось, что Анна Бузова вышла замуж спустя 20 лет совместной жизни с возлюбленным.