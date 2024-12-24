Олимпийская чемпионка Сметанина начала самостоятельно дышать
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Состояние знаменитой советской и российской лыжницы, четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной стабилизировалось после госпитализации, передает со ссылкой на источник в ее окружении портал Sport24.
14 декабря стало известно, что Сметанина находится в реанимации в сознании, дышит самостоятельно, хотя ее состояние остается тяжелым. За неделю до этого она перенесла инсульт.
«Основные рефлексы, дыхание и сердцебиение работают в нормальном режиме, насколько это возможно», — рассказал источник Sport24.
Отмечается, указанные данные свидетельствуют об определенной стабилизации здоровья спортсменки. Ранее Сметанина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Раиса Сметанина — выдающаяся спортсменка, обладательница пяти серебряных и одной бронзовой медали, которыми она была удостоена по итогам Олимпийских игр. Россиянка также привозила золотые, серебряные и бронзовые медали с чемпионатов международного уровня. Сейчас спортсменке 72 года. Она вошла в историю спорта как выдающаяся лыжница, которая неоднократно достойно представляла страну на соревнованиях различного уровня.
Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина попала в реанимацию.