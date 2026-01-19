Он подарил миру «Короля Льва»: в США умер режиссер Роджер Аллерс

Американский режиссер, сценарист и аниматор Роджер Аллерс умер в возрасте 76 лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на продюсера Дэйва Боссерта, много лет работавшего с ним.

Аллерс родился 29 июня 1949 года в Нью-Йорке. Интерес к анимации проснулся у него в пять лет после просмотра мультфильма «Питер Пэн».

Он окончил Университет штата Аризона по специальности «изобразительное искусство», после чего начал карьеру на студии Lisberger Studios, где участвовал в создании «Олимпийских игр животных» и фантастического фильма «Трон».

В студию Disney Аллерс пришел в 1980-х годах. Он внес значительный вклад в такие знаковые проекты, как «Оливер и компания», «Русалочка» и «Аладдин», а также возглавлял отдел раскадровки для «Красавицы и Чудовища».

Наибольшую известность ему принесла работа над культовым мультфильмом «Король Лев» (1994), где он выступил сорежиссером вместе с Робом Минкоффом.

