Коварная болезнь забрала молодость: блогер Карина Штерн умерла в 23 года после рецидива рака

Трагическая новость пришла из Барнаула: утром 18 января не стало 23-летней блогерши Карины Штерн, более трех лет мужественно сражавшейся с редким онкологическим заболеванием — альвеолярной рабдомиосаркомой. О ее кончине сообщил отец девушки, опубликовав прощальное обращение к ее подписчикам и друзьям.

Он написал, что эта дата навсегда останется в памяти семьи, и подчеркнул, что Карина была невероятно сильной и мужественной. Несмотря на тяжелый диагноз, она, по его словам, заряжала всех вокруг своей энергией и позитивом, став для многих настоящей искоркой света. За три года борьбы девушка прожила очень яркую и насыщенную жизнь, исполнив свои детские мечты, но рак, к сожалению, оказался сильнее.

Карине было всего 20 лет, когда ей поставили страшный диагноз. Она прошла 10 месяцев изнурительного лечения, стойко перенося все тяготы и стараясь вести активный образ жизни. Ее усилия увенчались успехом — наступила долгожданная ремиссия. Однако болезнь вскоре вернулась с новой силой, и на этот раз справиться с ней не удалось.

Новость о смерти молодой блогерши вызвала шквал соболезнований и слов поддержки для ее семьи. Подписчики в своих комментариях выражали неверие в случившееся, отмечая, что даже в самые сложные моменты Карина оставалась сильной, ободряла окружающих и говорила, что все будет хорошо. Многие называли ее примером энергии, независимости и мужества, а ее родителей — воспитавшими уникального и достойного человека.

Отец Карины пообещал позже сообщить дату и место прощания, которое состоится в Барнауле.