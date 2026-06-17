«Он признал вину»: рэпер Mystikal получил 20 лет тюрьмы за сексуализированное насилие

Американский рэпер Mystikal (настоящее имя — Майкл Тайлер) приговорен к 20 годам тюремного заключения, сообщает Page Six. Суд вынес приговор за сексуализированное насилие над женщиной.

Инцидент произошел в штате Луизиана в 2022 году. Потерпевшая получила травмы и была госпитализирована. Ее сторона настаивала на максимально строгом наказании.

Отмечается, что на заседании Тайлер признал свою вину. Он обратился к жертве со словами: «Я заслуживаю максимального срока». Рэпер не стал оспаривать приговор и выразил готовность понести наказание.

Это не первый случай, когда Mystikal оказывается в центре судебных разбирательств: ранее он уже привлекался к ответственности за сексуальные преступления, но тогда дело закончилось штрафами и условными сроками.

Ранее сообщалось, что звезду «Как я встретил вашу маму» Ника Паскаля приговорили к пожизненному.