«Он избежал смертной казни, только потому что она выжила»: судья объяснил пожизненный приговор Нику Паскалю

Американский актер Ник Паскаль, знакомый зрителям по эпизодическим ролям в популярных сериалах «Как я встретил вашу маму» и «Касл», проведет остаток жизни за решеткой. Суд приговорил его к пожизненному заключению, сообщает The Voice. Паскаля признали виновным в чудовищном преступлении: домашнем насилии, изнасиловании и покушении на убийство своей бывшей девушки, визажиста Элли Шехон.

Женщина выжила после того, как актер нанес ей 20 ножевых ранений. В зале суда Шехон появилась в красном платье, намеренно демонстрируя ужасающие шрамы, оставшиеся после ударов.

«Трагедия изменила всю мою жизнь. Я думала, что никогда не стану мамой», — заявила она.

Сам Паскаль на заседании выразил благодарность за то, что его жертва выжила, и попытался заявить о раскаянии.

Однако судья Хайден Закки был непреклонен. Он назвал Паскаля опасным преступником и подчеркнул: актер избежал смертной казни только лишь потому, что Шехон не погибла.

Отношения пары начались на съемочной площадке, но быстро закончились из-за жестокого поведения Паскаля. После расставания он начал преследовать женщину. Кульминацией стал май 2024 года, когда он ворвался в дом Шехон и устроил резню. Ее спасла соседка. Паскаля арестовали в Техасе, когда он пытался покинуть страну. Ранее у него уже были судимости за вождение в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что помощника звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри приговорили к четырем годам тюрьмы.