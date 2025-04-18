Стало известно о долговых обязательствах бьюти-блогера Гоар Аветисян

Известная российская бьюти-блогер и предприниматель Гоар Аветисян оказалась в центре скандала из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным источника РИА Новости, сумма долга перед ведомством составила 54,8 млн руб.

Гоар Аветисян заняла свое место в индустрии красоты как визажист и бьюти-блогер. На ее аккаунты в соцсетях подписаны более 12,3 млн человек.

Гоар является основателем косметического бренда GOAR и возглавляет студию красоты Goar Avetisyan Beauty в Москве. Также Аветисян занимается обучением новых специалистов в бьюти-сфере в своей школе Goar Avetisyan School.

В конце марта 2024 года Аветисян учредила новую компанию — ООО «Бьюти Академия», которая занимается предоставлением «дополнительного образования» как детям, так и взрослым в области красоты.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета звезды «Трудных подростков» Владимира Гарцунова из-за долгов.