Парк в подмосковном Краснознаменске бесплатно получил землю для развития

Территория парка культура и отдыха в Краснознаменске стала муниципальной. Так в интересах жителей округа решило областное Министерство имущественных отношений.

Когда-то на месте парка был ведомственный детский сад. В 2022 году он был благоустроен и сразу стал притягивать к себе горожан. Местные власти и Минимущества обсудили ситуацию, после чего новый объект культуры обрел постоянного владельца — земля передана в бессрочное пользование.

Парк раскинулся на территории более девяти гектаров. Здесь найдется место, как для любителей спокойного отдыха, так и для тех, кто хочет активного. Специальная площадка есть для выгула домашних питомцев. Руководство парка, тем временем, разрабатывает перспективный план развития территории.

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