На подмосковные трассы выходят новые пассажирские автобусы

Комфортабельные автобусы пополнили парки подмосковных перевозчиков. С начала 2023 года в рейсы отправились более тысячи новых машин разных классов, сообщает Минтранс Московской области.

Обновление парка входит в число самых приоритетных задач, подчеркивают в ведомстве. В соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьева к той тысяче пассажирских машин, что уже курсируют практически в каждом городском округе, скоро добавятся еще 300 единиц.

Жители Подмосковья уже отметили удобство новых автобусов. Это большой салон, низкий уровень пола, вентиляция, наличие мест для инвалидов, детских колясок и многое другое.

Ранее мы сообщали, что подмосковные станцииПавловский Посад и Гагаринская капитально ремонтируются.