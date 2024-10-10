Первое выступление подмосковного театра состоялось в рамках Всероссийского фестиваля «Видеть музыку»

Пушкинский музыкально-драматический театр стал первым подмосковным театром, который принял участие во Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», он представил мюзикл «Бесприданница» на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.