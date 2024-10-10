Первое выступление подмосковного театра состоялось в рамках Всероссийского фестиваля «Видеть музыку»
Фото: [Пушкинский музыкально-драматический театр]
Пушкинский музыкально-драматический театр стал первым подмосковным театром, который принял участие во Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», он представил мюзикл «Бесприданница» на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Мюзикл «Бесприданница» на музыку Юрия Лазаря, либретто Валентины Виленской, в постановке Бориса Урецкого получил высокие оценки зрителей», — говорится в сообщении.
Спектакль был поставлен при поддержке Минкульта России, а также информационной поддержке областного Минкульттуризма и администрации Пушкинского округа. Фестиваль организовала Ассоциация музыкальных театров, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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