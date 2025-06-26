Певец Жуков назвал причины запуска своего аналога лабубу

Ажиотаж вокруг плюшевых монстров лабубу захлестнул мир, и российский музыкальный фронтмен Сергей Жуков («Руки Вверх!») решил создать свой ответ этому тренду. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Отмечается, что свою версию популярной игрушки Жуков назвал «Бабайкой», отсылая к образу ночного духа из славянской мифологии, которым пугали непослушных детей. Однако, как подчеркивает певец, его персонаж получил доброжелательные черты. Идея создать собственного плюшевого монстра зрела у артиста давно, а мировой бум на лабубу стал лишь удобным поводом для реализации.

Он открыто заявил: «Мы воспользовались волной популярности, но в этом нет ничего постыдного. У каждой игрушки свой потребитель».

По словам Жукова, ключевое отличие «Бабайки» от импортных аналогов — цена. Жуков пообещал, что его монстр будет значительно доступнее лабубу и окажется по карману большинству покупателей в России.

Сергей Жуков анонсировал запуск конкурента лабубу на основе славянского фольклора с акцентом на доступность. Точная дата появления «Бабаек» в продаже пока не называется, но рынок уже ждет этого анонса.

Ранее сообщалось, что лабубу с лицами Набиуллиной, Лаврова и Пескова предлагают купить за 100 тыс. рублей.