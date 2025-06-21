Лабубу с лицами Набиуллиной, Лаврова и Пескова предлагают купить за 100 тыс руб

В интернет-магазинах России с вчерашнего дня со старта ПМЭФ-2025 можно найти товары с изображениями известных российских политиков, таких как Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина. Стоимость таких товаров варьируется от 2 до 100 тыс руб.

Торговцы стремятся идти в ногу со временем и предлагают приобрести игрушки с изображениями известных российских политических деятелей, которые были вручены гостям Петербургского международного экономического форума в первый день его проведения.

Также в продаже имеются эксклюзивные товары, такие как зонтик от «Росконгресса» стоимостью 4,5 тысячи рублей и футболки с цитатами Владимира Путина по цене 15 тысяч рублей. Однако нет никаких гарантий, что эти товары являются подлинными, поскольку их продают нелегальные дельцы, желающие, по стути, нагреть руки на перманентном хайпе.

Ранее глава Росмолодежи Гуров назвал Лабубу страшным и зубастым Чебурашкой.