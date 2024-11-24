Пилот команды «Ред Булл» Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1»

Автогонщик команды «Ред Булл» из Нидерландов Макс Ферстаппен в гонке «Формулы-1» Гран-при Лас-Вегаса занял пятое место. Несмотря на то, что пилот не смог попасть на подиум в США, полученных очков ему хватило для того, чтобы досрочно стать чемпионом мира.

Отметим, что Ферстаппен уже недосягаем для дышащего ему в спину в зачете пилотов британца Ландо Норриса. Победителем же Гран-при Лас-Вегаса стал автогонщик из Британии Джордж Расселл (конюшня «Мерседес»).

Таким образом, Ферстаппен стал чемпионом мира уже в четвертый раз, причем подряд. Свой первый титул пилот «Ред Булл» завоевал в сезоне 2021 года, и с тех пор никому не удавалось его опередить по итогам гонок.

Ранее сообщалось, что защитник волгоградского «Ротора» Прищепа дебютировал за сборную Белоруссии.