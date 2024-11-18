Защитник волгоградского «Ротора» Прищепа дебютировал за сборную Белоруссии

Сборная Белоруссии сразилась с командой из Северной Ирландии, однако со счетом 0:2 уступила соперникам. Болельщики могли увидеть на поле россиянина с 72-й минуты игры. Издание пишет, что после матча Дмитрий Прищепа поделился впечатлениями от первой игры в новой команде. Он отметил, что испытывал легкое волнение, которое сумел быстро перебороть для достижения цели — хорошей игры и победы.

Издание отметило, что одна из передач футболиста была самой длинной за игру. После маневра удалось нанести удар по воротам. По мнению редакции, футболист был максимально активным и энергичным.

«А уже в добавленное время сам Прищепа мощно пробил из-за пределов штрафной, но в створ немного не попал», — сообщили novostivolgograda.

На малой Родине футболиста спорт также продолжает развитие. Так, прошел матч с участием «Ротора» и «Алании» (Владикавказ). Победу одержала волгоградская команда. Итоговой счет игры — 3:1. Трансляция матча не состоялась из-за отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что пианист и болельщик московского «Спартака» Мацуев призвал вместо дискуссий о пиве на стадионах улучшать футбол.