Пять спортсменов представляют Подмосковье на молодежном чемпионате Европы по боксу

Пять боксеров из Подмосковья представляют регион в составе национальной сборной на молодежном чемпионате Европы, сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Один из спортсменов — воспитанник училища № 3 подмосковной СШОР по боксу Рафик Амирханов — уже принес России победу в первом поединке, уточнили в ведомстве. Он выступал в весовой категории пятьдесят семь килограммов. Его соперником был боксер из Германии. Сейчас спортсмен из Московской области готовится к бою с боксером из Турции.

На чемпионате также выступят Константин Опольский из Ногинска, Любовь Макеева из Клина, Елена Бабичева из Домодедово и Ангелина Витова из Королева.

Участие в молодежном чемпионате Европы среди юниоров и юниорок от девятнадцати до двадцати двух лет принимают почти триста боксеров. Призовой фонд соревнований составляет пятьсот тысяч долларов.

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