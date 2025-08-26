Пятикратную победительницу турниров Большого шлема Шарапову включили в Зал теннисной славы
Мария Шарапова получила перстень члена Зала теннисной славы
Фото: [Зал теннисной славы]
В Нью-Йорке на центральном корте US Open состоялась торжественная церемония включения в Зал теннисной славы россиянки Марии Шараповой.
Символический перстень пятикратной победительнице турниров Большого шлема вручила экс-первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс.
Мария Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. Всего за карьеру она выиграла 36 титулов турниров WTA в одиночном разряде, включая пять Шлемов и победу на Итоговом турнире. Спортсменка завершила карьеру в 2020 году.
Ранее Мирра Андреева в первом круге US Open за 55 минут разгромила американку Алисию Паркс.