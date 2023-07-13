Пловец из Электростали завоевал пять медалей на международных соревнованиях

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Электросталь ]

Электростальский спортсмен Дмитрий Боронин выступил на Открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов с нарушениями зрения и опорно-двигательной системы в составе российской сборной.

Дмитрий — воспитанник спортшколы Олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь», носит титул мастера спорта России. На соревнованиях он получил две золотые медали, две серебряные и одну бронзовую.

В социальных сетях главы и администрации округа поздравили чемпиона и его наставника с завоеванными трофеями и пожелали побед в будущем.

Ранее в Электростали прошла выставка «Город нашей памяти», благодаря которой жители смогли изучить историю родного муниципалитета через фотоэкспозицию. Изображения для выставки помогали собирать и сами горожане.