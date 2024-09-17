Почти двадцать тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили фестиваль уличных артистов
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
Более 15 тысяч человек посетили фестиваль уличных артистов «Цветная капуста», который прошел в парке Мира в городском округе Мытищи в минувшую субботу. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В мероприятии приняли участие артисты из Москвы, Липецка, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Казани, Мексики, Беларуси. Для гостей подготовили традиционное интерактивное шествие, театральные спектакли, интерактивы, выступления фокусников и иллюзионистов, научные шоу, мастер-классы и многое другое.
«Фестиваль «Цветная капуста» проводится в Подмосковье уже в третий раз. Его целями являются знакомство гостей с талантами уличных артистов, а также погружение зрителя в культурную атмосферу для творческого роста и духовного развития», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.