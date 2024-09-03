Почти семьдесят тысяч человек посетили мероприятие «Парк знаний» в Подмосковье

Более 65 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Парк знаний», приуроченное ко Дню знаний, которое прошло более чем в 70 подмосковных парках в первые два дня сентября. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей приготовили различную развлекательную программу. Так, например, в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкинском городском округе представили спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька», в городском парке Ивантеевки — парад первоклассников, мини-квесты и химическое шоу, в парке «Елочки» в городском округе Домодедово — игровую программу с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно и так далее. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.