Почти три тысячи жителей и гостей Подмосковья посетили «Пушкинский театральный фестиваль»

Более 2,5 тысячи жителей и гостей Подмосковья посетили «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», посвященный 225-летию со дня рождения писателя А. С. Пушкина. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятия в честь этого события подготовили Дмитровский драматический театр, Московский театр иллюзии, Пушкинский музыкально-драматический театр, Ивантеевский музыкально-драматический театр и другие. Для гостей прозвучали произведения русских композиторов, включая П. И. Чайковского, М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова. Отметим, что фестиваль состоялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.