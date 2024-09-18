Почти тысяча жителей и гостей Подмосковья приняли участие в «Фестивале журавля»

Порядка 850 человек посетили ежегодный праздник «Фестиваль журавля», который прошел в минувшую субботу на территории биостанции заказника «Журавлиная родина» в деревне Дмитровка Талдомского округа. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей мероприятия приготовили выступление фольклорных коллективов школ искусств округа и Дворца культуры «Прогресс», ярмарку изделий народных промыслов и ремесел, творческие мастер-классы, чай из дровяного самовара, лекции в музее болот и экскурсии к местам обитания журавлей, гастрономический фестиваль «Оранжевое солнце» и не только. Отметим, что фестиваль организовали Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, Талдомский информационно-методический центр культуры при поддержке администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.