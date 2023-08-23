Подмосковные борцы отличились на крупных международных соревнованиях

Борцы греко-римского стиля из Московской области выиграли медали Международного фестиваля университетского спорта, который проходит в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в весовой категории до 130 килограммов золото завоевал Азамат Гегкиев. Серебряной медали удостоился Январ Аллахьяров (до 63 кг), бронзовой — Муслим Исаев (до 67 кг).

В соревнованиях в Екатеринбурге участвуют атлеты 36 стран. Они разыгрывают 197 комплектов наград в 14 видах спорта.

Ранее сообщалось, что областную больницу в подмосковном Наро-Фоминске оснастят кондиционерами.