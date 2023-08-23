Областную больницу в Наро-Фоминске оснастят кондиционерами

Для областной больницы в Наро-Фоминске будут закуплены 16 современных кондиционеров.

Как отмечает министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, в настоящее время в соответствии с правилами закупок проходит конкурс на отбор поставщика техники. Кондиционеры отправят в поликлинику в Апрелевку и хирургический корпус больницы. Начальная цена контракта 716 226,72 рублей.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье определят лучшего лесника года.