Подмосковные парки подготовили насыщенную программу на День молодежи, который отмечается 24 июня. Об этом сообщили в областном Минкультуры и туризма.

Праздничные мероприятия состоятся в двух с половиной десятках парков региона. К примеру, в Сестрорецком парке в Клину состоятся спортивные состязания, а также выступят кавер-группы.

В Талдоме в парке «Вербилки» пройдет пикник, в парке Лотошино выступят команды КВН и музыкальные группы, в парке «Елочки» в Домодедово проведут фото-квест.

Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжают открывать новые парки.