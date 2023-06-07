Андрей Воробьев: в области открываются новые парки
Фото: [Константин Семенец]
В Подмосковье продолжают открывать новые парки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы продолжаем эту работу. Более 180 парков мы открываем. Приятно, что жители высоко оценивают», - отметил глава региона.
233 тыс. человек проголосовали в опросе за то, что они оценивают в парках, и, самое главное, что необходимо дальше директорам парков, главам муниципалитетов и властям Подмосковья там делать дальше.
«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это – важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», - дополнил губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.