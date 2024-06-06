Подмосковные сборные примут участие во всероссийском турнире по футболу «Стальная воля»

Три команды из Подмосковья сыграют во всероссийском турнире по футболу среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что сборные нашего региона выступят в Нижнем Тагиле в трех дисциплинах: футбол на электроколясках, мини-футбол слепых (В1) и мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями. А всего в соревнованиях примут участие четыреста семьдесят спортсменов из двадцати регионов России. В составе 50 команд они будут соревноваться в шести дисциплинах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 11 тысяч человек обратились в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за год его существования.