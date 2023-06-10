Шахматисты из Подмосковья победили на Всероссийских соревнованиях «Белая ладья»

Команда Гимназии имени Е. Примакова, которая представляла Подмосковье, стала победителем Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Финал состязания прошел в комплексе «Сочи Парк Отель».

В этом году в турнире приняли участие 340 школьников из 85 регионов страны, а также представители Белоруссии и Киргизии. Игры проходили по швейцарской системе в 9 туров.

«Поздравляю ребят, их наставников и директора гимназии Майю Отариевну Майсурадзе с этой важной победой!» - сказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье занимает второе место в стране по качеству образования.