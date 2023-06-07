Андрей Воробьев: Подмосковье занимает второе место в стране по качеству образования

Московская область поступательно, из года в год, улучшает качество образования. Для этого привлекаются новые кадры, педагоги проходят курсы повышения квалификации и дополнительное обучение. Результат — регион вышел на второе место в стране по качеству образования. Об этом во время обращения к жителям Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы хорошо двигаемся по качеству образования. Занимаем второе место в стране. В прошлом году на олимпиаде (Всероссийской олимпиаде школьников — Прим. ред.) мы завоевали 309 медалей. В этом году 375. Отдельная гордость — Физтех-лицей. Потому что ежегодно, в течение 10 лет самое большое количество медалей дает именно эта школа», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что сейчас в регионе работают флагманские школы, они расположены в 61 муниципалитете и щедро делятся опытом с остальными образовательными учреждениями.

«В каждой территории есть школы, на которые можно ровняться», — подчеркнул Воробьев.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.