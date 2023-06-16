Подмосковные спортсмены выиграли первый этап розыгрыша Кубка России по лыжероллерам

В Нижнем Новгороде взял старт розыгрыш Кубка России по гонкам на лыжероллерах. Первый этап соревнования стал успешным для подмосковных спортсменов, передает пресс-служба областного Минспорта.

В копилке сборной Московской области оказалось четыре награды — две золотые, одна серебряная и одна бронзовая. Отметим, дважды отличилась Виктория Лукашова из СШОР «Истина» (Истра). Она была первой на финише спринта на 200 метров и масс-старта на 15 км свободным стилем. Отметим, что подмосковной спортсменке удалось обыграть основную соперницу, опытную двукратную чемпионку мира по лыжероллерам в спринте Ольгу Летучеву из Санкт-Петербурга.

Серебро досталось другому представителю «Истины» Илье Кузнецову по итогам масс-старта на 20 км. Екатерина Попова из СШОР «Дмитров М.Б.М.» стала бронзовой медалисткой в спринтерской гонке на 200 метров.

Награды призерам вручали легендарные подмосковные лыжники — четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и чемпион мира Александр Завьялов.

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