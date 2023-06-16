В Красногорске завершилось первое в истории округа первенство Школьной футбольной лиги

Футболисты из поселка Нахабино и деревни Путилково стали победителями городской детской лиги «На взлет». Это соревнование было организовано в Красногорске впервые и сразу же завоевало популярность.

Турнир собрал более 250 ребят 9-12 лет. Индивидуальные призы вручены лучшим игрокам Артему Апанасевичу (Нахабино), Даниилу Федоренко (Красногорск), а также главным голеадорам — Максиму Калачеву (Красногорск) и Роману Гоффе (Путилково).

Главный организатор, генеральный директор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев отметил, что первенство станет традиционным, детская лига будет развиваться и расширяться.

Оргкомитету, отметим, удалось привлечь спонсоров. Так, сильнейшие команды лиги получили денежные сертификаты на 50 000 рублей для приобретения спортинвентаря.

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