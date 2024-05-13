Подмосковный клуб стал обладателем Суперкубка-2024 по хоккею на траве
Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]
Женская команда «Динамо-Электросталь» завоевала Суперкубок России по хоккею на траве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Отмечается, что в решающем матче команда из Подмосковья обыграла команду «Динамо-Ак Барс». Оба гола, принесших команде победу в решающем матче, в основное время оформила Светлана Арусия. Так, первый трофей нового сезона уезжает в Московскую область.
Подчеркнем, что для женской команды «Динамо-Электросталь» это четвертый подряд Суперкубок страны. В прошлом году в финальном матче соперницами команды Подмосковья также была казанская команда «Динамо-Ак Барс».
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