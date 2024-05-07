Андрей Воробьев: в Подмосковье активно развиваются президентские проекты
Фото: [Антон Чернов]
В Подмосковье активно развиваются президентские проекты. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, это, в том числе, проекты в сфере здравоохранения. К примеру, крупные и современные медучреждения в Балашихе и Красногорске.
Помимо этого, отметил глава региона, в Подмосковье активно модернизируется коммунальная инфраструктура, и на это существует высокий запрос. Все подобные программы получают федеральную поддержку.
«Очень надеемся, что все, что мы сделаем, будет и вовремя, и качественно. И самое главное — почувствует человек, который живет в том или ином городе Подмосковья», - сказал губернатор в эфире «России 24».
Ранее губернатор отметил важность внедрения ИИ в различные сферы жизни в регионе.