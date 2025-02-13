Покинувшая РФ актриса Чулпан Хаматова высказалась об отношениях с Артуром Смольяниновым

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова назвала своего коллегу Артура Смольянинова* «младшим братом». Видео, на котором она комментирует отношения с актером, появилось в телеграм-канале «Хуже и не скажешь».

Как отметила Хаматова, она со Смольяниновым знакома «уже 140 лет», и за это время между ними сформировались крепкие дружеские связи. Актриса подчеркнула, что вместе они работали в благотворительном фонде и участвовали в различных театральных проектах.

«Он для меня как брат младший, как родственник», — отметила Хаматова.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Хаматова приняла решение покинуть Россию и переехать в Латвию. В интервью она делилась, что ей удалось успешно продлить вид на жительство в этой стране, которая стала для нее новым домом.

Смольянинов после начала СВО резко высказался против власти в России и покинул страну. В октябре 2022 года на актера завели дело о дискредитации российской армии. В январе 2023 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера из-за его высказываний.

Ранее сообщалось, что страна, где находится актер Артур Смольянинов, отказала РФ в правовой помощи по его делу.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов.