Страна, к которой обратилась Россия по делу Смольянинова, отказала ей в помощи

Страна, в которой сейчас находится российский актер Артур Смольянинов*, отказала России в оказании правовой помощи по его уголовному делу. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что запросы, направленные российской стороной, касались правовой помощи в связи с обвинениями, предъявленными Смольянинову. В отношении актера возбуждено уголовное дело о фейках о российской армии, а также о возбуждении ненависти.

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте актера в октябре 2024 года. Он официально объявлен в международный розыск. В январе 2023 года Министерство юстиции внесло актера в список иностранных агентов, а в мае 2024 года Росфинмониторинг признал его террористом и экстремистом.

Смольянинов покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Актер не раз появлялся в странах Европы, однако сейчас, предположительно, он находится в Латвии, так как совсем недавно опубликовал в своих соцсетях фото оттуда.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов рэпера Влади* из группы «Каста».

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.

*Актер Артур Смольянинов также признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом.