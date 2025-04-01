После матча за «Зенит» в РПЛ Соболев восемь часов рубился в Dota 2

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча в РПЛ с «Рубином» (4:0) восемь часов провел за игрой в Dota 2, узнал телеграм-канал «Mash на спорте».

Канал отмечает, что за весь сезон в РПЛ Соболев провел на поле немногим больше времени — 9 часов 12 минут. Форвард до сих пор не отметился голевыми действиями за «Зенит» в чемпионате страны.

В матче с «Рубином» Соболев отыграл первый тайм, упустил хороший момент, а в перерыве был заменен. Вышедший вместо него Лусиано Гонду открыл счет уже спустя пять минут после своего появления.

Не особенно выдающимися оказались успехи Соболева и в компьютерной игре: выиграл только пять каток.

Александр Соболев в августе перешел из «Спартака» в стан принципиального соперника. «Зенит» заплатил за габаритного нападающего 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может вернуться в «Реал» для участия в клубном чемпионате мира.