После стриптиза на Grammy Бьянка Цензори в леггинсах появилась с Канье Уэстом в ресторане

Бьянка Цензори и Канье Уэст впервые появились на публике после скандала на церемонии «Грэмми», где модель оказалась полностью голой на красной дороже. Пару заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, пишет журнал The Voice.

Цензори, выбравшая для выхода в свет обтягивающие телесные леггинсы, серебряные туфли, белую куртку и заколку-«краб», привлекла к себе немало внимания. Этот образ резко контрастирует с ее появлением на «Грэмми», где она была одета в полностью прозрачное сетчатое платье.

Отношения Цензори и Уэста начались в январе 2023 года после развода рэпера с Ким Кардашьян. Бьянка работала в компании Yeezy на должности главы архитектурного отдела. С тех пор ее стиль претерпел значительные изменения, вызвавшие беспокойство у близких.

Летом прошлого года пара уже попадала в поле зрения общественности после инцидента на катере в Венеции, где их интимная близость вызвала возмущение местных жителей и полицейское расследование.

Инсайдеры утверждают, что Канье Уэст оказывает сильное влияние на Бьянку, превращая ее в своего рода «Ким 2.0» — радикализированную версию бывшей жены.

Ранее Канье Уэст впервые высказался об обнаженном выходе жены Бьянки Цензори на Grammy.