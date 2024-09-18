Прием заявок на участие в отборе социально значимых проектов и получение грантов стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий, которые предоставят некоммерческим неправительственным организациям, ведущим деятельность в Подмосковье, на развитие гражданского общества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.