Прием заявок на участие в отборе социально значимых проектов и получение грантов стартовал в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий, которые предоставят некоммерческим неправительственным организациям, ведущим деятельность в Подмосковье, на развитие гражданского общества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гранты представят по направлениям «Культура и искусство», «Социальная защита граждан», «Молодежная политика» и «Добровольческая (волонтерская) деятельность». В конце октября стартует этап экспертизы проектов, победителей определят в ноябре. Подать заявку для участия можно здесь.
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