Губернатор Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье

В Подмосковье действует программа поддержки бизнеса «Промышленная ипотека», в рамках которой можно будет получить льготное финансирование по ставке не более 5% годовых, и она очень востребована. Об этом в итоговом интервью в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спрос на готовые производственные помещения весьма высок, особенно когда ты платишь льготную ставку, когда тебе выгодно взять 5%-ный кредит и приобрести в собственность цех, где ты можешь планировать свой бизнес. Раньше тебе нужно было потратить годы, огромные деньги, чтобы построить свое производство. <…> Это все готовые помещения, куда приходят инвесторы, куда устанавливаются станки, оборудование, и начинается производственный процесс. А это рабочие места и налоги. Поэтому мы в этом заинтересованы, проект очень важный», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, в регионе действуют программы «Недвижимость за 1 рубль» и «Земля за 1 рубль», которыми также могут воспользоваться предприниматели. По словам Воробьева, в регионе стараются стимулировать меры поддержки бизнеса. По опыту Москвы, в Подмосковье также наметили планы по строительству современных индустриальных парков.

«Их будет порядка 10, где будут с нашим участием построены и производственные мощности, и подведены дороги и инфраструктура на площадки, где мы будем видеть инвесторов. Считаем это очень важным проектом, который позволит нам дополнительно создавать порядка 100 тысяч рабочих мест каждый год», — уточнил он.

Губернатор добавил, что помощь бизнесменам оказывает Центр Содействия Строительству при областном Правительстве, где им помогают оформить все согласительные процедуры.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.